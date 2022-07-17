Російські окупанти вранці гатили по Сумщині крупнокаліберною зброєю
Уранці, 17 липня, рашисти обстрілювали Сумську область з великокаліберної зброї
Про це повідомляє в телеграмі голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Ніч на 17 липня була тихою, а ранок у Шосткинському районі почався зі стрілянини. Зі свого боку росіяни відкривали автоматичні черги із великокаліберної зброї. Після четвертої ранку з кулеметів випустили понад 10 черг та було 5 гранатометних пострілів", - пише Живицький.
Також у Середино-Будській громаді о пів на п'яту ранку було ще 2 "приходи" з міномета від рашистів.
Відомо, що втрат та руйнувань немає.
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- Окупанти 15 - 16 липня обстріляли Сумщину з артилерії, мінометів і ракетами з літаків, пошкодили будинки, поранили й убили тварин.
- 15 липня мер Сум Олександр Лисенко порадив жителям виїхати за місто на вихідні дні, якщо є така можливість.
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