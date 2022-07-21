На Сумщині було 80 прильотів, - Живицький

Фото і розповідь про результати обстрілів Живицький виклав у Телеграм.

"По Шалигінській громаді о 10 ранку росіяни пустили дві черги по 4 вистріли з гранатомета. Після одинадцятої – вдарили з "Градів", понад 30 приходів. Пошкоджені приміщення Шалигинського лісництва, спалено 2 службових автомобілі. Одного місцевого мешканця поранено осколком ворожого боєприпасу, чоловік наразі в лікарні.

Есманську громаду обстріляли зі ствольної артилерії, 12 прильотів. Опівдні було ще 14 приходів, за попередніми даними – із САУ.

Білопільську громаду накрили мінометним обстрілом. Ближче до 14 години – ще 8 мінометних прильотів.

Надвечір росіяни відкрили вогонь з реактивних систем залпового вогню по Новослобідській громаді, 10 прильотів", - написав Живицький.

20 липня стало відомо, що окупанти хочуть загнати до енергоблоків ЗАЕС військову техніку, аби уберегтися від ударів ЗСУ.

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