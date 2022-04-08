Сумщину звільнено від російських військ, проводиться розмінування території, - голова ОВА
Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що область вільна від російських військових. Українцям радять не хвилюватися, якщо чують вибухи, адже це працюють рятувальники і вибухотехніки
Про це він повідомив у telegram.
"До уваги мешканців Сумщини! Територія області вільна від орків, тож якщо ви чуєте вибухи (а їх чимало останніми днями) - це працюють рятувальники і вибухотехніки. Знешкоджують боєприпаси, які лишили російські військові на нашій землі", - зазначив він.
Живицький наголосив, що територія області не є безпечною.
"Дуже багато замінованих та необстежених ділянок. Не з'їжджайте на узбіччах та не користуються лісовими дорогами. Не підходьте до знищеної техніки чи місць стоянок орків! Знаю, там все жахливо, але ще не час для прибирання. Спочатку - розмінування", - додав він.
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