Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

У британській розвідці зазначили, що Росія кинула в Україні в бій елементи шести різних армій, але досягла лише тактичного успіху під Сєверодонецьком.

"Російські збройні сили дедалі більше виснажуються. Наразі вони визнають рівень зниженої бойової ефективності, який, ймовірно, є нестійким у довгостроковій перспективі", - дійшли висновку розвідники.

Вони зазначили, що українські війська продовжують зміцнювати свої позиції на висоті в місті Лисичанськ після відступу із Сєверодонецька. Також ЗСУ продовжують порушувати російське командування та контроль, завдаючи успішних ударів глибоко в тил окупантам.

Також британські військові звернули увагу, що 24-26 червня Росія завдала надзвичайно інтенсивних ударів по Україні з використанням ракет великої дальності.

"Ці озброєння, ймовірно, включали радянські ракети AS-4 KITCHEN (за російською кваліфікацією Х-22) та більш сучасні ракети AS-23a KODIAK (Х-101), випущені з білоруського та російського повітряного простору. Ця зброя була розроблена для враження цілей, що мають стратегічне значення, але Росія продовжує витрачати їх у великій кількості для отримання тактичної переваги", - констатували у британській розвідці.

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