Російські війська зайшли в Балаклію на Харківщині, влада з ними не співпрацюватиме, - мер

Про це повідомив міський голова Іван Столбовий в Facebook.

Столбовий запевнив, що на бік РФ ні він, ні інші представники чинної місцевої влади переходити не будуть.

"На територію Балаклійської громади зайшли російські війська. Балаклійська міська рада, виконавчий комітет та я особисто з військами РФ співпрацювати не будемо. Я залишаюся в рідному місті, на своїй землі, і нікуди тікати не буду", - заявив мер.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



