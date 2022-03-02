Російські війська зайшли в Балаклію на Харківщині, влада з ними не співпрацюватиме, - мер
У Балаклія Харківської області ввійшли ворожі війська
Про це повідомив міський голова Іван Столбовий в Facebook.
Столбовий запевнив, що на бік РФ ні він, ні інші представники чинної місцевої влади переходити не будуть.
"На територію Балаклійської громади зайшли російські війська. Балаклійська міська рада, виконавчий комітет та я особисто з військами РФ співпрацювати не будемо. Я залишаюся в рідному місті, на своїй землі, і нікуди тікати не буду", - заявив мер.
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