Про це у відеозверненні, опублікованому у телеграм, повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

За його словами, ця ніч пройшла хоч зі сигналами повітряної тривоги в Одесі та області, але без обстрілів.

"Ворог не готовий ні фізично, ні морально здійснювати військово-морську десантну операцію. Імовірність ракетних ударів з боку рашистів залишається високою - "дід кабаєв" поки не заспокоюється від своїх поразок на фронті", - наголосив Братчук.

В ОВА закликали одеситів не забувати про мінно-вибухову небезпеку на чорноморському узбережжі.

"Після декількох днів скажених ракетних атак по Одесі та нашому регіону ворог відійшов. Але намагається тиснути на нас психологічно. Знову закидає чергові фейки - зараз нібито про проблему з питною, технічною водою, і говорить про те, що після обстрілів води в Одесі не буде. Над цим працюють російські підрозділи ІПСО, щоб посіяти серед нас паніку... Але нас не зламає жодна фейковість інформаційних повідомлень", - додав він.

Внаслідок повторного обстрілу Одеси 9 травня сталася пожежа у ТРЦ та на складі, 1 людина загинула, 5 поранено. Загалом ворог випустив 7 ракет. У місті також затримали кількох можливих коригувальників ворожого вогню.

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