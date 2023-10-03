Російські військові скаржаться на командування та брак озброєння, - ISW

Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, у російському батальйоні "Восток" окупанти скаржаться на те, що російське військове командування не виконує обіцянки використовувати з’єднання як війська другого ешелону в бойових діях і не нагороджує державними нагородами.

Там стверджують, що з початку повномасштабного вторгнення особовий склад батальйону воював на передовій замість того, щоб виконувати функції "зачистки" після штурмів.

Нібито за останні 19 місяців бойових дій 31 військовослужбовець "Востока" загинув у боях і 151 отримав поранення, тож солдати армії РФ скаржилися, що російське командування недостатньо нагороджує батальйон за його самовідданість у складі російського оперативно-тактичного з’єднання. "Каскад".

Крім того, росіяни заявляють, що на Куп’янському напрямку російські війська використовують застарілі автоматичні зенітні установки С-60 1950-х років. При цьому користувачі соцмереж поставили під сумнів кадри російського Міноборони, на яких показано, як російські сили використовують гармати С-60, і запитали про вік цих систем. Однак командування заявило, що не сумнівається в ефективності радянського озброєння.