Сили оборони відвоювали вигідніші позиції біля Андріївки, - ISW
Українські війська займають невизначені "вигідніші" позиції в районі Андріївки, росіяни безрезультатно намагаються просунутись у цьому напрямку
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Українські війська продовжували наступальні операції в районі Бахмута, але 2 жовтня не досягли жодних підтверджених успіхів. Речник Східної групи військ ЗС України капітан Ілля Євлаш заявив, що важкі бої тривають на південь від Бахмута в районі залізничної колії, вздовж якої проходить нинішня російська лінія захист.
Євлаш заявив, що російські війська прагнуть за будь-яку ціну утримати лінію оборони вздовж залізниці на південь від Бахмута. Російський військовий блогер стверджував, що українські війська продовжували спроби просунутися на схід від залізничної лінії біля Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута) і що українські війська займають невизначені "вигідніші" позиції в цьому районі.
Російське джерело стверджує, що чеченський загін спецпризначення "Ахмат" і 1-й батальйон 4-ї ОМСБр відбили українську атаку поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута). У Міноборони Росії стверджували, що російські сили відбили українські атаки поблизу Андріївки.
Російські війська продовжили контратаки в районі Бахмута, але не просунулися 2 жовтня. Генштаб України повідомив, що російські війська безрезультатно намагалися відбити втрачені позиції поблизу Андріївки.
- 15 вересня українські війська взяли під контроль села Кліщіївка та Андріївка на південь від Бахмута.
- 24 вересня речник Східного напрямку Ілля Євлаш повідомив, що ЗСУ узяли під вогневий контроль трасу Бахмут - Горлівка, яку окупанти використовують для логістики.
- Пізніше пресофіцер артбригади розповів, як противник змінив логістику на Бахмутському напрямку.
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