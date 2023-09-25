Пресофіцер артбригади розповів, як противник змінив логістику на Бахмутському напрямку

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Якщо дивитися на логістичні зв'язки ворога, то на Бахмутському напрямку їх декілька. Південніше – це траса Горлівка - Бахмут, де ми постійно не давали спокою окупантам. За Горлівкою є ще одна траса більш місцевого значення Семигір'я - Кодема, звідки йшло розгалуження на Зайцеве, Кліщіївку, Курдюмівку. Ми також час від часу цей відтинок Семигір'я - Кодема потрошки діставали. Тому логістичне навантаження противника перемістилося. Далі йде траса з Дебальцевого, яка менш безпечніша для російських військ. А відносно найбільш безпечні для них траси Попасна - Бахмут і Соледар - Бахмут", - розказав пресофіцер 26-тої артбригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича.



Олег Калашніков зауважив, що на сьогодні саме цих два напрямки ворог використовує більш повно, ніж траси південніше, бо на сьогодні ми маємо менше можливостей дотягуватися туди своєю зброєю.