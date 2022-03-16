Російські військові відпустили мера Скадовська
Окупанти відпустили з полону мера Скадовська Херсонської області Олександра Яковлєва й пообіцяли відпустити інших незаконно затриманих
Про це розповів Олександр Яковлєв.
"Шановні скадовчани, я хочу сказати, що з нами поспілкувалися, мене відпустили, зі мною все добре. Так само пообіцяли відпустити решту людей, з якими вони спілкуються", - заявив він.
Мер запевнив, що йому нічого не загрожує, і попросив містян заспокоїтися, бути вдома й виконувати свою роботу.
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