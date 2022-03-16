Російські військові відпустили мера Скадовська

Про це розповів Олександр Яковлєв.



"Шановні скадовчани, я хочу сказати, що з нами поспілкувалися, мене відпустили, зі мною все добре. Так само пообіцяли відпустити решту людей, з якими вони спілкуються", - заявив він.



Мер запевнив, що йому нічого не загрожує, і попросив містян заспокоїтися, бути вдома й виконувати свою роботу.



Нагадаємо, 16 березня на Херсонщині окупанти викрали мера Скадовська та його заступника, містяни вийшли на протест.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb