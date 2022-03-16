На Херсонщині окупанти викрали мера Скадовська та його заступника, містяни вийшли на протест, - активіст

Про це заявив активіст Артем Костюченко.



"Щойно з Скадовської міськради російські військові викрали мера Олександра Яковлєва та секретаря виконкому Юрія Палюха", - повідомив він.



Артем Костюченко закликав людей виходити на центральні площі о 12:00 16 березня.



10 березня в Мелітополі військові РФ викрали депутатку Запорізької облради й директорку краєзнавчого музею Лейлу Ібрагімову.

13 березня в окупованому Мелітополі росіяни викрали голову районної ради Сергія Прийму.

13 березня росіяни викрали мера Дніпрорудного.

15 березня в Бучі окупанти взяли в полон шістьох людей - співробітників міськради та волонтерів.

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