На Херсонщині окупанти викрали мера Скадовська та його заступника, містяни вийшли на протест, - активіст
16 березня військові РФ викрали мера Скадовська Олександра Яковлєва та секретаря виконкому Юрія Палюха
Про це заявив активіст Артем Костюченко.
"Щойно з Скадовської міськради російські військові викрали мера Олександра Яковлєва та секретаря виконкому Юрія Палюха", - повідомив він.
Артем Костюченко закликав людей виходити на центральні площі о 12:00 16 березня.
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