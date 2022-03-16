Окупанти відпустили людей, яких узяли в заручники в Бучі

Про це повідомили у Бучанській міській раді, передає Еспресо.TV.



"Щойно ми отримали перевірену інформацію, що заручники, про захоплення яких ми повідомили сьогодні вранці, живі і здорові, їх відпустили і вони повернулись до своїх рідних. У всіх їх забрали сім-карти, тому вони зараз не на зв‘язку", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 15 березня російські окупанти вчинили погром в адміністративній будівлі міської ради в Бучі на Київщині. Окупанти взяли в полон шістьох людей – співробітників міськради та волонтерів.

Також 15 березня Держприкордонслужба повідомила, що окупанти втекли з Бучі, залишивши по собі військову техніку у дворах.