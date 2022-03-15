Окупанти втекли з Бучі, залишивши по собі військову техніку у дворах. Відео

Про це повідомляють на офіційному Telegram-каналі Держприкордонслужби.



На Київщині російські окупанти покинули територію міста Буча. Після себе росіяни залишили пусті танки та бронетранспортери просто у дворах мирних жителів.



"Із 5-го березня Буча фактично окупована і блокована росіянами, деякі містяни не знають про евакуацію", - депутатка міськради. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb