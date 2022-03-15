"Із 5-го березня Буча фактично окупована і блокована росіянами, деякі містяни не знають про евакуацію", - депутатка міськради

Вона зробила це в ефірі Еспресо.TV.



"Перші евакуаційні рейси з Бучі мали відбутися 9 березня, але окупанти не пустили перші евакуаційні автобуси до міста. Зібралося багато людей. Тож евакуація відбулася лише власними автівками містян. Хто прийшов з віддалених, небезпечних районів: Лісова Буча, Буча Квартал, ЖК Нова Буча – люди звідусіль прийшли до центральної частини міста. Тож міська влада забезпечила місця у бомбосховищах і підвалах для тих, хто не зміг повернутися додому", – зазначила Українцева.



Депутатка додала, що 10-го березня нарешті відбулася масова евакуація з Бучі і автобусами, і автомобілями.



"Буча фактично окупована Російською Федерацією, військовими РФ, кадирівцями з 5-го березня. І сьогодні вже триває 10-й день окупаці. Якщо 5-го березня окупанти поводили себе дуже жорстоко: розстрілювали авто цивільних, змушували людей сидіти в підвалах не даючи можливість просто вийти і знайти їжі. Це було пекло. І пекло продовжилося, коли 6-го березня в Бучі зникло світло, мобільний звʼязок. На сьогодні Буча перебуває в блокаді", – зауважила Катерина Українцева.



Депутатка наголосила, що вся Буча блокована, окупована росіянами і жителі віддалених районів навіть не знають про евакуацію, люди бояться переміщуватися вулицями міста.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому росіянами Гостомелі Київської області загарбники забирають у місцевих мешканців мобільні телефони і розбивають їх, мотивуючи це тим, що сигнал нібито використовується для наведення вогню.

У Харкові російські окупанти розпочали обстріл району міста прямо під час евакуації мирних жителів.