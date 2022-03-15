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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Окупанти забрали мобільні: у Гостомелі люди дізнаються про евакуацію за чутками і налаштовують приймачі, щоб спіймати радіо

Окупанти забрали мобільні: у Гостомелі люди дізнаються про евакуацію за чутками і налаштовують приймачі, щоб спіймати радіо

15 березня, 2022 вiвторок
15:09
війна з Росією мобільний розбитий

У тимчасово окупованому росіянами Гостомелі Київської області загарбники забирають у місцевих мешканців мобільні телефони і розбивають їх, мотивуючи це тим, що сигнал нібито використовується для наведення вогню

Про це повідомили жителі Гостомеля, яким вдалось евакуюватися гуманітарним коридором до Києва, передає Еспресо.TV.

Внаслідок дій окупантів мирні жителі залишилися без засобів зв'язку та джерел інформації. В результаті населення тимчасово окупованих росіянами територій не отримує повідомлень про створені Україною гуманітарні коридори та місця і час зборів для евакуації. Інформацію про гуманітарні коридори люди дізнаються, спілкуючись одне з одним.

При цьому місцеві жителі переховуються у підвалах власних будинків через побоювання обстрілів, навіть коли мають доступ до власних осель.

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Водночас евакуйовані мирні жителі зазначили, що на тимчасово окупованій території можна спіймати радіосигнал і власники приймачів налаштовують їх, щоб дізнатися по радіо бодай якусь інформацію та новини.

За словами цивільних, евакуюватися їм вдалося, доїхавши автомобілем разом із іншими місцевими жителями до Бучі, де вони пересіли в евакуаційні автобуси.

Крім того, за свідченням місцевих, окупанти також не мають мобільних телефонів і перебувають у інформаційній ізоляції, через що серед них виникають неправдиві чутки про нібито заплановані саміти з мирного врегулювання за участі Китаю тощо.

За словами евакуйованих, окупанти пропонували їм виїхати до Білорусі, проте українці відмовилися.

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Новини
евакуація
Київська область
окуповані території
мирні жителі
Гостомель
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