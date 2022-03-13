"У вас багаті квартири, ви розкошуєте". Житель Гостомеля про те, як росіяни виломлювали всі двері, забирали останню їжу, грабували, вбивали

Після того, як йому вдалося вирватися з оточення й пішки дістатися Києва, Олександр розповів білоруській службі Радіо Свобода, що собою являє "русскій мір" на практиці, передає Еспресо.TV.



"Наш будинок працює від електрики, тому не було як ані готувати їжу, ані приймати душ. Ми пішли куховарити по сусідству - там у них перші дні був газ. Опісля на вогнищах готували їжу.



Ми з сусідами жили мирно, дружно, всі підтримували один одного.



Адміністраторка крамниці дозволила, аби ми могли отримати все необхідне, поки росіяни не почали грабувати.



Але наш житловий комплекс потрапив під повну окупацію - у дворі стояли російські танки та БТР, росіяни ходили по квартирах і грабували людей", - зазначає гостомельчанин.



Він каже, що російські військові вибили абсолютно всі двері в їхньому будинку - "шукали територіальну оборону». Пояснили вони це "заходами безпеки".



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"Вони забрали все, що хотіли. У людей забрали останню їжу та воду. Розбивали техніку, стріляли в людей... Аби познущатися дали комусь "гуманітарну допомогу" - сухпайок. Це при тому, що вони забирали у людей ящики з їжею і вивозили", - розповідає Олександр.



Під час бомбардувань люди сиділи в підвалах. Іноді вони поверталися до своїх помешкань, щоб узяти теплий одяг.



"Двері були зламані, у мене вкрали ноутбук і фотоапарат. Може ще щось, я не дивився. Подібне було і в інших людей. Деякі росіяни сказали, що хочуть повернутися додому і не знають, що вони тут роблять. Інші казали людям, що "ми вас рятуємо". Інші заявляли нам: "Ви маріонетки Заходу! ...Вам промивають мізки із Заходу".



Нам докоряли, що у нас "багаті квартири", що ми "Розкошуємо", - каже білорус.



З-поміж російських окупантів, які першими входили до Гостомеля, Олександр бачив і призовників, і контрактників.



"Там були всі - від кадировців і жителів сходу Росії до, так би мовити, петербуржців. Багато хто з них казав, що вже побував в гарячих точках, тобто "працює"тут за гроші", – додає Олександр.



Перший гуманітарний коридор з Гостомеля на підконтрольну Україні територію Київської області росіянами було зірвано. Інтервенти заблокували автобуси.



"Ми дивом вибрались звідти... Люди йшли по 10 кілометрів, в негоду... Ми йшли з Гостомеля і побачили там підірвану висотку. Горів близько 15 годин. Навколо точилися бої. Я досі не можу знайти слів, щоб описати все, що там відбувалося".

Нагадаємо, росіяни вбили селищного голову Гостомеля Юрія Ілліча Прилипка, коли той всупереч встановленій ними забороні розвозив їжу та медикаменти по укриттям.

Тіло Прилипка забрав та поховав на території Покровської церкви місцевий священик отець Петро (УП МП).

Гостомель досі перебуває під окупацією. Частина мирних мешканців й надалі знаходяться там як заручники.



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