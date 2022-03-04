У Гостомелі близько 40 мешканців ЖК "Покровський" імовірно перебувають в заручниках у окупантів. Вбито голову ОТГ
У місті Гостомель Київської області кілька десятків мешканців житлового комплексу "Покровський", що на вулиці Свято-Покровська 73д, імовірно перебувають у заручниках у російських військових або у "кадирівців"
Про це повідомляє "Еспресо" із посиланням на власні джерела.
Увечері четверга, 3 березня, житловий комплекс "Покровський" почали обстрілювати окупанти і близько 40 мешканців спустилися в укриття, пересидівши там ніч. У п'ятницю, 4 березня, з 8:00 ранку люди перестали виходити на зв`язок. Коли їм дзвонили, то відповідали невідомі чоловіки.
Відповідно до матеріалів з камер спостереження, які є в розпорядженні "Еспресо", біля житлового комплексу, а також в самому будинку станом на четвер, 3 березня, перебували окупанти. Як можна помітити на світлинах, вони важко озброєні, а також мають в розпорядженні бронетехніку.
Станом на кінець 4 березня - з мешканцями ЖК немає зв`язку.
Крім того, джерело "Еспресо" з оточення голови Гостомельської Об'єднаної територіальної громади ввечері 4 березня повідомило, що її главу Юрія Прилипка вбито.
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