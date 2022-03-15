У Харкові окупанти обстріляли житловий масив прямо під час евакуації. Відео

Відео з місця подій оприлюднив Telegram-канал Суспільне Харків.

За попередньою інформацію, бомбардування відбулося в районі станції метро "Армійська". У цей момент із попердньо зруйнованого будинку якраз відбувалася евакуація місцевих жителів.

Повідомляється, що росіяни скинули щонайменше два снаряди.

Про постраждалих поки невідомо.

Нагадаємо, що тільки за минулу добу харківські рятувальники 34 рази виїжджали на ліквідацію пожеж і завалів, є загиблі.