У Харкові окупанти обстріляли житловий масив прямо під час евакуації. Відео
У Харкові російські окупанти розпочали обстріл району міста прямо під час евакуації мирних жителів
Відео з місця подій оприлюднив Telegram-канал Суспільне Харків.
За попередньою інформацію, бомбардування відбулося в районі станції метро "Армійська". У цей момент із попердньо зруйнованого будинку якраз відбувалася евакуація місцевих жителів.
Повідомляється, що росіяни скинули щонайменше два снаряди.
Про постраждалих поки невідомо.
- Нагадаємо, що тільки за минулу добу харківські рятувальники 34 рази виїжджали на ліквідацію пожеж і завалів, є загиблі.
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