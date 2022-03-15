Семеро загиблих та троє врятованих: харківські рятувальники за минулу добу 34 разів виїжджали на ліквідацію пожеж і завалів

Про це повідомило Головне управління ДСНС у Харківській області у Фейсбук з посиланням на оперативні дані станом на 7.30 15 березня.



"Ворог проводив обстріли та повітряні бомбардування різних об’єктів житлових кварталів Харкова та сільських населених пунктів області. Загалом за добу рятувальники здійснили 34 виїзди для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель", – йдеться у повідомленні.



Так, 14 березня, тривали аварійно-рятувальні роботи у Київському, Шевченківському, Новобаварському районах Харкова, а також Ізюмському районі області.



"Цього дня рятувальники врятували з-під завалів 3 людей. Відшукали та вилучили з-під уламків будівельних конструкцій 7 загиблих", – вказала ДСНС.



Вночі, близько 23:30 ворожі снаряди пошкодили торговельні майданчики та житлові будинки в Холодногірському районі Харкова. Там сталась пожежа, що швидко розповсюдилась на значну площу. Вогонь гасили близько 20 відділеннь пожежно-рятувальної служби ДСНС.



"Піротехнічні підрозділи ДСНС здійснили 34 виїзди на знешкодження артилерійських боєприпасів, що не розірвались", – повідомило відомство.



Нагадаємо, за даними Національної поліції області, на Харківщині росіяни вбили вже понад 200 цивільних, з яких 11 дітей.