У Бучі окупанти взяли в полон шістьох людей – співробітників міськради та волонтерів

Про це повідомили у Бучанській міській раді, передає Еспресо.TV.

"У вівторок ввечері, 15 березня, російські окупанти вчинили погром в адміністративній будівлі Бучанської міської ради та взяли в полон наших співробітників і волонтерів, які до останнього під обстрілами допомагали мешканцям нашого міста", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, до полону окупантів потрапили:

Гапченко Дмитро Олександрович Черкаський Леонід Юхимович Циган Микола Володимирович Ющенко Анатолій Вікторович Уманець Володимир Олександрович (охоронець) Матюк Сергій Олександрович.

Відїжджаючи з будівлі, окупанти викинули їхні паспорти й інші документи.

У Бучанській міськраді звернулися з проханням допомогти звільнити людей до Офісу Президента України, віцепрем'єрки Ірини Верещук, а також до Київської ОВА.