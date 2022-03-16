У Бучі окупанти взяли в полон шістьох людей – співробітників міськради та волонтерів
Увечері 15 березня російські окупанти вчинили погром в адміністративній будівлі міської ради в Бучі на Київщині
Про це повідомили у Бучанській міській раді, передає Еспресо.TV.
"У вівторок ввечері, 15 березня, російські окупанти вчинили погром в адміністративній будівлі Бучанської міської ради та взяли в полон наших співробітників і волонтерів, які до останнього під обстрілами допомагали мешканцям нашого міста", – йдеться в повідомленні.
Зокрема, до полону окупантів потрапили:
- Гапченко Дмитро Олександрович
- Черкаський Леонід Юхимович
- Циган Микола Володимирович
- Ющенко Анатолій Вікторович
- Уманець Володимир Олександрович (охоронець)
- Матюк Сергій Олександрович.
Відїжджаючи з будівлі, окупанти викинули їхні паспорти й інші документи.
У Бучанській міськраді звернулися з проханням допомогти звільнити людей до Офісу Президента України, віцепрем'єрки Ірини Верещук, а також до Київської ОВА.
- Нагадаємо, депутатка Бучанської міської ради Катерина Українцева розповіла, що з 5 березня Буча фактично окупована військовими РФ, кадирівцями.
- А 15 березня Держприкордонслужба повідомила, що окупанти втекли з Бучі, залишивши по собі військову техніку у дворах.
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