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OPINION

Російські "вори в законі" назвали Пригожина "пєтухом"

Карл Волох
2 грудня, 2022 п'ятниця
08:08
Погляд Карл Волох

Ситуація для Пригожина ускладнюється й тим, що його головорізи (не лише зеки, а й професійні військові) в масі також "мурчать"

Ніколи не взявся б писати про цю гидоту, якби не була так тісно пов‘язана з нашою війною та її перспективами.

Отже, деякий час тому грузинський вор у законі Гріша Московскій жорстко виступив проти зеків, котрі вербуються у вагнерівську армію. За ним тему підхопив авторитетний зек Саша Курара, котрий взагалі заявив, що не може бути для арештанта більшої ганьби, ніж стати під знамена Пригожина, бо він під час відсидки став "опущєнним" (пасивний педераст, якого зеки використовують як повію й поводяться з ним як з людиною найнижчого сорту). Мало того, Саша стверджує, що це не чутки, а він особисто робив це з нині всесильним "путінським кухарем".

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За ним до теми долучився інший каторжанин — Ніколай Орлов, котрий теж назвав Пригожина "пєтухом" і попередив усіх зеків-рекрутів: коли вони повернуться на зону (а це станеться обов‘язково, бо люди не міняються), їх також вважатимуть "пєтухами".

Авторитетний зек Саша Курара, котрий взагалі заявив, що не може бути для арештанта більшої ганьби, ніж стати під знамена Пригожина, бо він під час відсидки став "опущєнним"

Перша думка, котра виникає після перегляду цих відео, чи не бачимо тут вдалу ІПСО українських спецслужб. Є, щоправда, кілька аргументів проти цієї версії.

1. В колах злочинців комунікація є моментальною й надійною. Якби ці люди (з відео) не були авторитетними зеками, а якимись самозванцями, їхні заяви були б моментально спростовані.

2. За такі звинувачення в тих колах "спрашивают", причому, в абсолютно фізичному розумінні слова. Сказати ці слова безпідставно, звинуватити зека (нехай і колишнього), що він "пєтух" (і тим скомпрометувати всіх, хто з ним спілкується) - це, швидше за все, смертний вирок. Тим паче коли мова йде про таку могутню, небезпечну й багату людину, як Пригожин. Тому, сумніваюся, що це наклеп.

Ситуація для Пригожина ускладнюється й тим, що його головорізи (не лише зеки, а й професійні військові) в масі також "мурчать"

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Ситуація для Пригожина ускладнюється й тим, що його головорізи (не лише зеки, а й професійні військові) в масі також "мурчать". І для них, поза сумнівом, також "западло" служити під знаменами "опущєного" - навіть при тому, що він їм не командир, а просто спонсор армії та її політичне прикриття.

Не виключаю, що й інфа останніх днів про призначення горлівського авторитета Армена Саркісяна "смотрящим" за тюрмами для забезпечення рекрутами нових, паралельних пригожинським, приватних військових структур, може бути пов‘язана і з цим.

P.S. Навіть якщо мова про ІПСО, шкоди Вагнеру завдано серйозної.

Джерело

Про автора. Карл Волох, політаналітик, блогер.

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