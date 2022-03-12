Російських провайдерів відключають від міжнародного обміну трафіком

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Тепер російські провайдери будуть працювати через Азію.



"LINX відключає ключових провайдерів РФ (Ростелеком, Мегафон) від міжнародного обміну трафіком. Тепер трафік піде через Азію, отже очікуються джітери, затримки, падіння пінгів", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 березня Роскомнадзор прийняв рішення про блокування доступу до соцмережі Facebook.

Також відомо, що соцмережа Instagram перестане працювати на території Росії з понеділка, 14 березня.