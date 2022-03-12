В Instagram офіційно підтвердили блокування державою-терористом
Соцмережа Instagram перестане працювати на території Росії з понеділка, 14 березня.
Про це повідомив голова Instagram Адам Моссері, передає "Еспресо.TV".
"У понеділок в Росії заблокують Instagram. Це рішення відріже 80 мільйонів у Росії один від одного та від решти світу, оскільки більше 80% людей у Росії підписалися на обліковий запис Instagram за межами своєї країни", - написав він у своєму Twitter.
Він додав, що вважає це неправильним.
- Нагадаємо, 4 березня Роскомнадзор прийняв рішення про блокування доступу до соцмережі Facebook.
- Також у Росії хочуть заблокувати Instagram.
- Користувачам Facebook та Instagram дозволили публікувати дописи із закликом до смерті Путіна та Лукашенка.
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