В Instagram офіційно підтвердили блокування державою-терористом

Про це повідомив голова Instagram Адам Моссері, передає "Еспресо.TV".

"У понеділок в Росії заблокують Instagram. Це рішення відріже 80 мільйонів у Росії один від одного та від решти світу, оскільки більше 80% людей у Росії підписалися на обліковий запис Instagram за межами своєї країни", - написав він у своєму Twitter.

Він додав, що вважає це неправильним.



On Monday, Instagram will be blocked in Russia. This decision will cut 80 million in Russia off from one another, and from the rest of the world as ~80% of people in Russia follow an Instagram account outside their country. This is wrong. — Adam Mosseri (@mosseri) March 11, 2022

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