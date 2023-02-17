Про це мер міста Харків Ігор Терехов написав у телеграмі.

За його словами, нічні прильоти прийшлися по двох районах Харкова - Київському та Основ‘янському.

В обох випадках наразі про жертв чи постраждалих інформації не надходило. Проте, за даними ДСНС, пошкоджено дві нежитлові будівлі.

За уточненнями ОВА, від вибухової хвилі пошкоджено цехи одного з підприємств.

Раніше голова Харківської ОВА Олега Синєгубова повідомив, що по Харкову було завдано ударів ворожими ракетами С-300.

"Під прицілом окупантів вкотре об’єкти інфраструктури. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється", - писав він.