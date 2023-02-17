У Харкові нічні прильоти з боку РФ прийшлися по двох районах
Близько 00:00 17 лютого росіяни вкотре завдали ударів по Харкову ракетами С-300, пошкоджені нежитлові будівлі
Про це мер міста Харків Ігор Терехов написав у телеграмі.
За його словами, нічні прильоти прийшлися по двох районах Харкова - Київському та Основ‘янському.
В обох випадках наразі про жертв чи постраждалих інформації не надходило. Проте, за даними ДСНС, пошкоджено дві нежитлові будівлі.
За уточненнями ОВА, від вибухової хвилі пошкоджено цехи одного з підприємств.
Раніше голова Харківської ОВА Олега Синєгубова повідомив, що по Харкову було завдано ударів ворожими ракетами С-300.
"Під прицілом окупантів вкотре об’єкти інфраструктури. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється", - писав він.
- Нагадаємо, 16 лютого окупанти обстріляли мирний житловий квартал Бахмута: п'ятеро людей загинуло, дев'ятеро – отримали поранення.
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