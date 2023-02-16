Росіяни обстріляли житловий квартал Бахмута: 5 людей загинуло, 9 – поранено
Окупанти обстріляли житловий квартал Бахмута з артилерії та РСЗВ "Град": 5 людей загинуло, 9 – поранено
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Як повідомляє прокуратура, 16 лютого війська держави-агресора обстріляли Бахмут зі ствольної артилерії та реактивної системи залпового вогню "Град. Снаряди окупантів поцілили по житловому кварталу міста.
"Від атаки армії РФ загинули троє чоловіків та двоє жінок. Дев’ятеро громадян отримали осколкові поранення різного ступеню тяжкості. Також пошкоджено багато житлових будинків. Наразі окупанти продовжують обстрілювати місто", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, за даними Генштабу минулої доби на Бахмутському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів, серед них – Спірне, Виїмка, Роздолівка, Федорівка, Васюківка, Білогорівка, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Іванівське, Часів яр, Ступочки, Предтечине та Курдюмівка.
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