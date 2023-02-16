Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Як повідомляє прокуратура, 16 лютого війська держави-агресора обстріляли Бахмут зі ствольної артилерії та реактивної системи залпового вогню "Град. Снаряди окупантів поцілили по житловому кварталу міста.

"Від атаки армії РФ загинули троє чоловіків та двоє жінок. Дев’ятеро громадян отримали осколкові поранення різного ступеню тяжкості. Також пошкоджено багато житлових будинків. Наразі окупанти продовжують обстрілювати місто", - йдеться у повідомленні.