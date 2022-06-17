Російський буксир "Василий Бех" потонув після ураження з боку ЗСУ, - очільник Одеської ОВА
Підбитий буксир російського флоту "Василий Бех" потонув після ураження з боку Збройних сил України
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко у Telegram.
"Сьогодні вранці нашими Військово-Морськими Силами було уражено судно забезпечення Чорноморського флоту "Василий Бех", на борту якого був встановлений ЗРК "Тор". Пізніше стало відомо, що він затонув", - сказав він.
Марченко зазначив, що на рахунку ЗСУ вже є ворожий крейсер, декілька катерів і тепер додалось судно забезпечення.
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17 червня Збройні сили України підбили ракетами Harpoon буксир російського флоту "Василий Бех", який перевозив на острів Зміїний озброєння та особовий склад.
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