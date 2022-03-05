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Російський дипломатичний літак вирушив до США

5 березня, 2022 субота
14:11
війна з Росією

5 березня дипломатичний літак ІЛ-96 вилетів із Санкт-Петербурга до Вашингтона

Про це з посиланням на Flight Radar пише Радіо Свобода.

О 15:00 4 березня ІЛ-96 із бортовим номером RSD88 вирушив з Москви до Санкт-Петербурга. О 8:14 5 березня він вилетів до Вашингтона.

За інформацією видання, цей літак прибував з РФ до Білорусі під час першого та другого раундів перемовин Росії й України щодо російсько-української війни.

Радіо Свобода звернулося до МЗС України, посольств України у США та США в Україні за коментарем про мету польоту та чекають на відповідь.

Активно здійснювати авіарейси цей ІЛ-96 почав після початку повномасштабної російсько-української війни 24 лютого. Так, 27 лютого він прибув з Москви до Мінська, де 28 лютого провели перший раунд переговорів України й РФ. Згодом, 2 березня, за день до другого раунду переговорів, літак вирушив до Бреста.

За інформацією російських ЗМІ, 2017 року ІЛ-96 доправив до Росії дипломатів разом із сім'ями, на яких США наклали санкції.

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Росія
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