Російський експоліцейський вийшов до Кремля з плакатом "Путін-убивця"
У Москві на Червоній площі затримали ексмайора поліції РФ Олега Кашинцева
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Він вийшов на площу з плакатом, на якому був напис: "Свободу Навальному. Putin is a killer". (Путін убивця).
Кашинцев у формі поліцейського, простояв із плакатом кілька хвилин, згодом його затримали та доставили до відділку МВС.
Експоліцейського звинуватили у порушенні правил проведення пікету та незаконному носінні форми із символікою правоохоронних органів. Після складання протоколів Кашинцев був відпущений до судового засідання.
Олег Кашинцев пропрацював у правоохоронних органах 18 років, з них 14 – у карному розшуку. У 2019 році він звільнився через незгоду з діями влади щодо опозиції.
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