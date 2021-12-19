Російський експоліцейський вийшов до Кремля з плакатом "Путін-убивця"

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Він вийшов на площу з плакатом, на якому був напис: "Свободу Навальному. Putin is a killer". (Путін убивця).

Кашинцев у формі поліцейського, простояв із плакатом кілька хвилин, згодом його затримали та доставили до відділку МВС.



Експоліцейського звинуватили у порушенні правил проведення пікету та незаконному носінні форми із символікою правоохоронних органів. Після складання протоколів Кашинцев був відпущений до судового засідання.

Олег Кашинцев пропрацював у правоохоронних органах 18 років, з них 14 – у карному розшуку. У 2019 році він звільнився через незгоду з діями влади щодо опозиції.