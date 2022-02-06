Російський футбольний союз вимагає покарати збірну України за пісню фанатів про Путіна на Євро-2022
РФС поскаржився до УЄФА через поведінку українських вболівальників, які заспівали під час півфіналу чемпіонату Європи з футзалу між Україною та Росією свій хіт про Володимира Путіна
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
РФС (Російський футбольний союз) попросив УЄФА (Союз європейських футбольних асоціацій) розпочати розслідування поведінки вболівальників збірної України під час півфіналу чемпіонату Європи з футзалу, в Амстердамі (Нідерланди).
"Під час матчу, який відбувся 4 лютого в Нідерландах, українські вболівальники на трибунах скандували на адресу російських футболістів образливі висловлювання, які мали політичний характер, розпалювали ворожнечу за національною ознакою, серед іншого закликали до вбивства російських громадян", - заявили у РФС.
4 лютого збірна України програла Росії у півфіналі Євро-2022 з рахунком 2:3. Під час матчу українські вболівальники заспівали свою відому пісню про президента Росії - "Путін - х##ло".
Сьогодні, о 15:30 Україна зустрінеться з Іспанією у матчі за третє місце чемпіонату Європи.
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Нагадаємо, 4 лютого у півфіналі Євро-2022 збірна України програла Росії з рахунком 2:3.
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