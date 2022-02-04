Україна за 72 секунди до кінця матчу не забила пенальті і програла Росії у півфіналі Євро-2022
У півфіналі Євро-2022 збірна України з футзалу програла Росії з рахунком 2:3
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Вболівальники, які приїхали підтримати збірну в Амстердам (Нідерланди) яскраво запалювали на трибунах і не замовкали на жодну хвилину.
Легендарна пісня "Путін-ху*ло" також була присутня на європейських трибунах і заряджала наших гравців. Диктор по арені звернувся до фанів і попросив українською мовою зупинити пісні "неспортивного характеру", що викликало яскравий сміх у публіки.
Збірна України поступилась з рахунком 2:3, але виглядала нічим не гірше за суперника і втратила декілька дуже хороших шансів, щоб забити.
За 72 секунди до кінця зустрічі наша команда не реалізувала пенальті.
У матчі за третє місце Україна зустрінеться з командою, яка програє у зустрічі Португалія - Іспанія.
Чемпіонат Європи з футзалу
Півфінал
4 лютого
Україна - Росія 2:3
- Нагадаємо, 31 січня у чвертьфіналі Євро-2022 збірна України перемогла Казахстан з рахунком 5:3.
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