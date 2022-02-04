Україна за 72 секунди до кінця матчу не забила пенальті і програла Росії у півфіналі Євро-2022

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Вболівальники, які приїхали підтримати збірну в Амстердам (Нідерланди) яскраво запалювали на трибунах і не замовкали на жодну хвилину.



Легендарна пісня "Путін-ху*ло" також була присутня на європейських трибунах і заряджала наших гравців. Диктор по арені звернувся до фанів і попросив українською мовою зупинити пісні "неспортивного характеру", що викликало яскравий сміх у публіки.



Збірна України поступилась з рахунком 2:3, але виглядала нічим не гірше за суперника і втратила декілька дуже хороших шансів, щоб забити.



За 72 секунди до кінця зустрічі наша команда не реалізувала пенальті.



У матчі за третє місце Україна зустрінеться з командою, яка програє у зустрічі Португалія - Іспанія.



Чемпіонат Європи з футзалу



Півфінал



4 лютого



Україна - Росія 2:3

Нагадаємо, 31 січня у чвертьфіналі Євро-2022 збірна України перемогла Казахстан з рахунком 5:3.

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