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Україна за 72 секунди до кінця матчу не забила пенальті і програла Росії у півфіналі Євро-2022

4 лютого, 2022 п'ятниця
19:41
Спорт Україна - Росія

У півфіналі Євро-2022 збірна України з футзалу програла Росії з рахунком 2:3

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Вболівальники, які приїхали підтримати збірну в Амстердам (Нідерланди) яскраво запалювали на трибунах і не замовкали  на жодну хвилину. 

Легендарна пісня "Путін-ху*ло" також була присутня на європейських трибунах і заряджала наших гравців. Диктор по арені звернувся до фанів і попросив українською мовою зупинити пісні "неспортивного характеру", що викликало яскравий сміх у публіки.

Збірна України поступилась з рахунком 2:3, але виглядала нічим не гірше за суперника і втратила декілька дуже хороших шансів, щоб забити.

За 72 секунди до кінця зустрічі наша команда не реалізувала пенальті.

У матчі за третє місце Україна зустрінеться з командою, яка програє у зустрічі Португалія - Іспанія.

Чемпіонат Європи з футзалу

Півфінал

4 лютого 

Україна - Росія 2:3

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