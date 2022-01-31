Збірна України сенсаційно перемогла Казахстан і вийшла у півфінал Євро-2022 з футзалу
У чвертьфіналі Євро-2022 з футзалу збірна України перемогла Казахстан з рахунком 5:3
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Амстердамі (Нідерланди) за збірну України забили Михайло Зварич, Ігор Корсун, Петро Шатурма, Володимир Разуванов і Ярослав Лебідь. Перед матчем букмекери вважали Україну аутсайдером зустрічі і були впевнені в перемозі Казахстану.
У півфіналі Євро-2023 Україна зустрінеться з переможцем пари Росія - Грузія, якій свій матч проведуть 1 лютого.
Чемпіонат Європи з футзалу
Чвертьфінал
31 січня
Казахстан - Україна 3:5
- Нагадаємо, 19 січня у 1-му турі ЧЄ збірна України поступилась Нідерландам.
- 23 січня у 2-му турі групового раунду чемпіонату Європи з футзалу збірна України перемогла Сербію з рахунком 6:1.
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