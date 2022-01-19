Україна втратила перемогу над Нідерландами в стартовому матчі чемпіонату Європи з футзалу
У 1-му турі чемпіонату Європи з футзалу збірна України поступилась супернику з Нідерландів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч проходив в столиці Нідерландів - Амстердамі. Україна зуміла перемогти в першому таймі 1:0, але в другому наші футзалісти втратили перевагу і пропустили три м'ячі.
Наприкінці зустрічі українцям вдалось забити ще раз, але цей гол ситуації не врятував. Збірна України поступається Нідерландам 2:3 у стартовому матчі ЧЄ з футзалу.
У групі Україна грає також з португальцями, які в паралельному матчі перемогли Сербію (4:2). В наступний раунд вийдуть два перших місця.
Чемпіонат Європи з футзалу
1-й тур
19 січня
Нідерланди - Україна 3:2
- 19 жовтня УЄФА розвів збірні України та Росії з футзалу по різних групах після того, як жереб звів їх у одному квартеті у фінальній частині чемпіонату Європи-2022.
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