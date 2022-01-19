Україна втратила перемогу над Нідерландами в стартовому матчі чемпіонату Європи з футзалу

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч проходив в столиці Нідерландів - Амстердамі. Україна зуміла перемогти в першому таймі 1:0, але в другому наші футзалісти втратили перевагу і пропустили три м'ячі.



Наприкінці зустрічі українцям вдалось забити ще раз, але цей гол ситуації не врятував. Збірна України поступається Нідерландам 2:3 у стартовому матчі ЧЄ з футзалу.



У групі Україна грає також з португальцями, які в паралельному матчі перемогли Сербію (4:2). В наступний раунд вийдуть два перших місця.



Чемпіонат Європи з футзалу



1-й тур



19 січня



Нідерланди - Україна 3:2

19 жовтня УЄФА розвів збірні України та Росії з футзалу по різних групах після того, як жереб звів їх у одному квартеті у фінальній частині чемпіонату Європи-2022.