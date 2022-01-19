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Україна втратила перемогу над Нідерландами в стартовому матчі чемпіонату Європи з футзалу

19 січня, 2022 середа
23:30
Спорт збірна України з футзалу

У 1-му турі чемпіонату Європи з футзалу збірна України поступилась супернику з Нідерландів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч проходив в столиці Нідерландів - Амстердамі. Україна зуміла перемогти в першому таймі 1:0, але в другому наші футзалісти втратили перевагу і пропустили три м'ячі.

Наприкінці зустрічі українцям вдалось забити ще раз, але цей гол ситуації не врятував. Збірна України поступається Нідерландам 2:3 у стартовому матчі ЧЄ з футзалу.

У групі Україна грає також з португальцями, які в паралельному матчі перемогли Сербію (4:2). В наступний раунд вийдуть два перших місця.

Чемпіонат Європи з футзалу

1-й тур

19 січня

Нідерланди - Україна 3:2

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