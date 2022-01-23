Україна розтрощила Сербію на Євро-2022 з футзалу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Амстердамі (Нідерланди) за збірну України дубль зробив Михайло Зварич, по голу забили Данило Абакшин, Ігор Чернявський та Ігор Корсун. Ще один гол суперники відправили у власні ворота. Єдиний гол у відповідь за Сербію забив Драган Томіч.

В іншому матчі групи А сьогодні Нідерланди зіграють з чинними чемпіонами Європи з Португалії.

Наразі Україна має 3 очка та займає в групі A перше місце. Українці за додатковими показниками випереджають нідерландців та португальців. Сербія не має жодного балу.

У заключному турі, 28 січня, Україна зіграє з Португалією, а Нідерланди - із Сербією.

До наступного раунду з групи вийдуть дві кращі команди.

Чемпіонат Європи з футзалу

Груповий раунд. 2-й тур

Група A

Сербія - Україна 1:6