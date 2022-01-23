Україна розтрощила Сербію на Євро-2022 з футзалу
У 2-му турі групового раунду чемпіонату Європи з футзалу збірна України перемогла Сербію з рахунком 6:1
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Амстердамі (Нідерланди) за збірну України дубль зробив Михайло Зварич, по голу забили Данило Абакшин, Ігор Чернявський та Ігор Корсун. Ще один гол суперники відправили у власні ворота. Єдиний гол у відповідь за Сербію забив Драган Томіч.
В іншому матчі групи А сьогодні Нідерланди зіграють з чинними чемпіонами Європи з Португалії.
Наразі Україна має 3 очка та займає в групі A перше місце. Українці за додатковими показниками випереджають нідерландців та португальців. Сербія не має жодного балу.
У заключному турі, 28 січня, Україна зіграє з Португалією, а Нідерланди - із Сербією.
До наступного раунду з групи вийдуть дві кращі команди.
Чемпіонат Європи з футзалу
Груповий раунд. 2-й тур
Група A
Сербія - Україна 1:6
- Нагадаємо, 19 січня у 1-му турі ЧЄ збірна України поступилась Нідерландам.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.13
Купівля 28.13Продаж 28.41
-
EUR
Купівля 31.82Продаж 32.26
- Актуальне
- Важливе