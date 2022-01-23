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Україна розтрощила Сербію на Євро-2022 з футзалу

23 січня, 2022 неділя
17:55

У 2-му турі групового раунду чемпіонату Європи з футзалу збірна України перемогла Сербію з рахунком 6:1

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

У Амстердамі (Нідерланди) за збірну України дубль зробив Михайло Зварич, по голу забили Данило Абакшин, Ігор Чернявський та Ігор Корсун. Ще один гол суперники відправили у власні ворота.  Єдиний гол у відповідь за Сербію забив Драган Томіч.

В іншому матчі групи А сьогодні Нідерланди зіграють з чинними чемпіонами Європи з Португалії. 

Наразі Україна має 3 очка та займає в групі A перше місце. Українці за додатковими показниками випереджають нідерландців та португальців. Сербія не має жодного балу. 

У заключному турі, 28 січня, Україна зіграє з Португалією, а Нідерланди - із Сербією. 

До наступного раунду з групи вийдуть дві кращі команди. 

Чемпіонат Європи з футзалу

Груповий раунд. 2-й тур

Група A

Сербія - Україна 1:6

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Збірна України
футзал
чемпіонат Європи
збірна Сербії
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