Російський гелікоптер порушив повітряний простір Японії

Про це повідомляє Kyodo News із посиланням на міністерства оборони Японії

За даними цього відомства, російський гвинтокрил був помічений у повітряному просторі над водами неподалік півострова Немуро, на сході Хоккайдо. Інцидент стався близько 12:44 за місцевим часом.

У відповідь повітряні сили Японії підняли свої винищувачі. Водночас Японія висловила Росії рішучий протест через порушення повітряного простору.

Kyodo News пише, що це не перше порушення з боку російського гелікоптера. Подібне сталося в березні 2022 року, після того, як Японія, разом з багатьма західними країнами, почала запроваджувати економічні санкції проти РФ.