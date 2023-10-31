Російський гелікоптер порушив повітряний простір Японії
У вівторок, 31 жовтня, міноборони Японії повідомило, що російський гвинтокрил порушив повітряний простір країни
Про це повідомляє Kyodo News із посиланням на міністерства оборони Японії
За даними цього відомства, російський гвинтокрил був помічений у повітряному просторі над водами неподалік півострова Немуро, на сході Хоккайдо. Інцидент стався близько 12:44 за місцевим часом.
У відповідь повітряні сили Японії підняли свої винищувачі. Водночас Японія висловила Росії рішучий протест через порушення повітряного простору.
Kyodo News пише, що це не перше порушення з боку російського гелікоптера. Подібне сталося в березні 2022 року, після того, як Японія, разом з багатьма західними країнами, почала запроваджувати економічні санкції проти РФ.
- Японська опозиційна партія у вівторок, 10 жовтня, виключила зі свого складу депутата, який відвідав Росію без попередження: він виступав за тісні зв'язки з Москвою і заявляв, що РФ переможе у війні проти України.
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