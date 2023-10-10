Заявив, що Москва переможе у війні: у Японії депутата вигнали з партії через поїздку до РФ
Японська опозиційна партія у вівторок, 10 жовтня, виключила зі свого складу депутата, який відвідав Росію без попередження: він виступав за тісні зв'язки з Москвою і заявляв, що РФ переможе у війні проти України
Про це пише KYODO NEWS, з посиланням на джерело у партії.
Зазначається, що члени партії на засіданні прийняли рішення про виключення депутата Мунео Судзукі, на тлі закликів до суворих дисциплінарних закликів проти нього. Це сталося після того, як Судзукі відвідав Росію попри рекомендацію японського уряду до громадян і у тому числі політиків уникати поїздок туди та не попередивши власну партію: усі члени партії зобов'язані інформувати про будь-яку офіційну закордонну поїздку.
Судзукі 1 жовтня зустрівся із заступником міністра закордонних справ Андрієм Руденком. Опісля російські ЗМІ повідомили, що він заявив, що "на 100 відсотків упевнений" у перемозі Росії у війні проти України.
Вказано, що це перший відомий візит японського законодавця до Росії з моменту її вторгнення в Україну.
- 4 жовтня уряд Японії засудив візит депутата Мунео Судзукі до РФ, де він зустрівся із заступником міністра закордонних справ Андрієм Руденком.
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