Японія засудила візит депутата Сузукі до Росії
Уряд Японії засудив візит депутата Мунео Сузукі до РФ, де він зустрівся із заступником міністра закордонних справ Андрієм Руденком
Про це пише Sky News.
Зазначається, що це перша поїздка японського депутата після вторгнення Росії в Україну. Під час свого візиту Сузукі зустрівся із заступником міністра закордонних справ Андрієм Руденком.
"Сузукі цього разу не інформував уряд про візит до Росії ні до, ні після", - сказав речник японського уряду Хірокадзу Мацуно.
В уряді Японії закликали усіх громадян утриматися від поїздок до РФ незалежно від того, яка мета поїздки.
У російському МЗС стверджують, що Руденко зустрівся із Сузукі та обговорив з ним стан російсько-японських відносин.
- Протягом останніх 18 місяців британські дипломати проводили перемовини з представниками російської сторони щодо глобальної безпеки на тлі війни в України.
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