Японія засудила візит депутата Сузукі до Росії

Про це пише Sky News.

Зазначається, що це перша поїздка японського депутата після вторгнення Росії в Україну. Під час свого візиту Сузукі зустрівся із заступником міністра закордонних справ Андрієм Руденком.

"Сузукі цього разу не інформував уряд про візит до Росії ні до, ні після", - сказав речник японського уряду Хірокадзу Мацуно.

В уряді Японії закликали усіх громадян утриматися від поїздок до РФ незалежно від того, яка мета поїздки.

У російському МЗС стверджують, що Руденко зустрівся із Сузукі та обговорив з ним стан російсько-японських відносин.