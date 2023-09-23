Представники Кремля таємно виходять на контакт з Британією, - ЗМІ

Про це пише Sky News.

Зазначається, що таємні зустрічі відбувалися у різних місцях, таких як Відень чи Нью-Йорк, в рамках закулісних дипломатичних зусиль. Представники двох країн говорили про проблеми безпеки, які впливають на Британію, а також міжнародне товариство, включаючи дефіцит зерна і ядерну безпеку.

Видання наголошує, що Сполучене Королівство не веде активних мирних переговорів, спрямованих на дипломатичне вирішення конфлікту. Це підтвердив високопоставлений британський дипломат, який брав участь у деяких із цих розмов.

"Ми підтримуємо контакт і вважаємо вкрай важливим підтримувати відкритий діалог під час війни в Україні. Ми ні в якому разі не ділимо частини країни чи не укладаємо мирних угод від будь-кого, але життєво важливо тримати цю лінію контакту відкритою", - сказав він.