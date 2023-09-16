Подоляк назвав причини, чому Росія прагне "переговорів"
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Володимир Путін не прагне переговорів в класичному розумінні, він має на увазі виключно один із трьох сценаріїв
Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк на своєму Twitter-акаунті.
У своєму повідомленні Михайло Подоляк закликав міжнародну спільноту не реагувати на брехливі розмови Російської Федерації про "переговори" з Україною.
За його словами, нинішня Росія не здатна домовлятись, у зв'язку з чим світ не повинен дати в черговий раз себе обдурити.
Радник голови Офісу президента наголосив, що Володимир Путін говорить не про переговори в класичному розумінні, а виключно про один із трьох сценаріїв, серед яких:
- натиснути на Україну й змусити її капітулювати. Заморозити конфлікт до наступного етапу;
- надати оперативну паузу Росії, аби ще більше озброїти своїх терористів й продовжити вчиняти воєнні злочини;
- уникнути програшу Росії й трансформаційної революції, щоб "не втратити обличчя";
"Все це дуже примітивно, передбачувано і банально, коли ми говоримо про плани Росії. Тому ще раз - живіть без ілюзій, не слухайте Росію, не звертайте уваги на геноцидні бажання колективного Путіна", - підсумував Подоляк.
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