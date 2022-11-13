Російський гвинтокрил випустив по Сумщині 15 некерованих ракет
У суботу, 12 листопада, Росія випустила по території Сумської області 15 некерованих ракет
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Сьогодні близько 15:00 російські військові завдали ракетного удару по Краснопільській громаді. Ворожий гвитнокрил із території росії спрямував на прикордоння 15 некерованих ракет. На щастя, обійшлося без жертв та руйнувань", - пише Живицький.
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