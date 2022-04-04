Російський мільярдер Прохоров отримав громадянство Ізраїлю, – Ynet
Михайло Прохоров заявив про отримання ізраїльського громадянства
Російський мільярдер Михайло Прохоров отримав ізраїльське громадянство, повідомляє сайт новин Ynet.
Відповідно до повідомлення, кілька днів тому Прохоров прибув у Ізраїль приватним літаком зі Швейцарії та подав усі необхідні документи, щоб стати громадянином Ізраїлю згідно із Законом про повернення.
25 березня ізраїльське видання "Детали" повідомляло, що Прохоров прибув в Ізраїль і намагається пройти процедуру репатріації. Проте в інвестиційному фонді ОНЭКСИМ, засновником якого є Прохоров, спростували це й зазначили, що бізнесмен вирушив у Ізраїль для лікування.
Прохоров, якого Bloomberg назвав 12-м найбагатшим громадянином Росії зі статками у 13,8 млрд дол., не потрапив під санкції США, ЄС чи Великої Британії після російського вторгнення в Україну, як інші російські олігархи, пов'язані з Путіним.
Російський Forbes оцінює статки Прохорова в $11,4 млрд, у рейтингу 200 багатих бізнесменів Росії на 2021 рік він був на 14-му місці.
Михайло Прохоров є колишнім власником баскетбольної команди НБА Brooklyn Nets.
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