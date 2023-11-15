Російський олігарх Абрамович, імовірно, фінансував "Челсі" проти правил, – розслідування Cyprus Confidential 

Питання щодо джерел фінансування футбольного клубу “Челсі” ставлять автори розслідування Cyprus Confidential. В межах його 270 журналістів та 69 медіа під егідою Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ) та Paper Trail Media проаналізували витік із 3,6 млн документів шести кіпрських компаній.

Витік документів, який аналізували розслідувачі, підсвічує серію платежів на десятки мільйонів фунтів стерлінгів. Вони йшли на користь ФК “Челсі” з кіпрських офшорних компаній, які належали російському олігарху і на той момент власнику клубу Роману Абрамовичу.

Такі транзакції могли не бути вказані в облікових записах, які клуб надав керівним футбольним органам. Це порушує правила фінансування, встановлені в футболі, – FFP (financial fair play). Ці обмеження свого часу виникли як виклик на “фінансовий допінг” у футболі – коли клуби коштом багатих власників вкладали більше, ніж мали. Це викривлює спортивну конкуренцію.

Якщо міжнародні партнери підтвердять ці факти, Прем’єр-ліга може накласти на “Челсі” покарання - скажімо, вилучення очок.

За повідомленнями, серед бенефіціарів - агент зіркового гравця Едена Азара, помічник титулованого тренера Антоніо Конте та посадові особи футбольного клубу "Челсі".

Абрамович придбав клуб у 2003 році за 140 млн фунтів стерлінгів (близько $170 млн) і швидко наповнив його грошима задля потенційного успіху.

Однак схема, яка, очевидно, працювала десятиліттями, розпалася після початку повномасштабної війни Росії проти України. Санкції змусили Абрамовича продати “Челсі”.

Крім того, на основі витоку документів можна припустити, що російський олігарх таємно фінансував марні спроби скасувати правила FFP.

Нагадаємо, аудиторська фірма PwC, імовірно, допомагала російському олігарху Олегу Дерипасці врятувати з-під санкцій суперяхту, а іншому – Олексію Мордашову врятувати $1,4 млрд, свідчить розслідування Cyprus Confidential.

Стежте за найважливішими новинами Львова, регіону, України та світу разом з "Еспресо.Захід"! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.