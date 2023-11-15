Російським олігархам могла допомагати відома західна аудиторська компанія PwC - розслідування

Про це свідчить глобальне розслідування Cyprus Confidential, в рамках якого 270 журналістів та 69 медіа під егідою Міжнародного консорціуму журналістів-рослідувачів (ICIJ) та Paper Trail Media проаналізували витік із 3,6 млн документів шести кіпрських компаній.

Після початку повтомасштабної війни Росії проти України та відповідно накладення санкцій на російські активи, компанія отримувала запити на переоформлення російських активів, щоб уникнути їхнього заморожування чи арешту.

За декілька днів після того, як Дерипаска підпав під санкції, кіпрські компанії PwC Cyprus і Cypcodirect допомогли його підставній компанії передати управління суперяхтою “Кліо” вартістю $70 млн новому капітану.

“Группа партнерів PwC у Нікосії підписала низку документів, які визначали порядок управління компанією. Судно роками безперешкодно курсувало між найбільш привабливими місцями світу”, – йдеться в розслідуванні.

Хоча після російського вторгнення в Крим деякі частини бізнес-імперії Олексія Мордашова потрапили під американські санкції, фірми PwC та Cypcodirect продовжили з ними працювати.

Так, у 2018 році США наклали санкції на його компанію з виробництва турбін “Силові машини” за підтримку російської анексії Криму. Компанія намагалася створити контрольовану РФ систему енергозабезпечення на окупованому півострові. Попри це, PwC та Cypcodirect продовжували консультувати компанію.

1 березня 2022 року, наступного дня після запровадження санкцій ЄС проти Мордашова, PwC Cyprus та Cypcodirect обмінюються повідомленнями з позначками “ТЕРМІНОВО” та “БУДЬ ЛАСКА, ЗАТВЕРДЬТЕ”. Повідомлення стосувалися операцій, які мали б допомогти Мордашову уникнути заморожування інвестицій в німецьку туркомпанію TUI Group у розмірі $1,4 млрд. План полягав у тому, щоб переписати ці активи на ім’я Марини Мордашової, джужини російського олігарха.

У липні-2022 вона також потрапила під санкції ЄС та США. Німецький уряд та TUI визнали передачу цих активів недійсними, а уряд Кіпру відкрив кримінальну справу щодо цього. У PwC Cyprus заявили, що компанії невідомо про це кримінальне розслідування.

Розслідувачі дізналися про ці деталі із документів кіпрського провайдера корпоративних послуг Cypcodirect Ltd, який працював у зв’язці з PwC Cyprus. Витік охоплює листування співробітників цих компаній і документи, які готувалися для клієнтів.

Як свідчить витік, документи на підпис для закриття угоди Мордашова були надіслані вже після того, як ЄС оголосив щодо олігарха санкції. Відтак, це потребує розслідування, адже може означати, що PwC Cyprus могла порушити санкції ЄС.

PwC є одним з чотирьох світових гігантів у сфері аудиторських послуг та консалтингу. Кіпрський офіс мережі PwC з 1,1 тис. співробітників багато зробив для створення сприятливого клімату на Кіпрі для російських грошей, свідчить розслідування. Наприклад, генеральний директор PwC Cyprus у 2012-2021 роках Євгеніос Євгеніу (Evgenios Evgeniou) очолював Кіпрсько-російську бізнес-асоціацію, яка лобіювала зміцнення зв’язків Кіпру та РФ.

Нагадаємо, країни G7 будуть переглядати санкції проти Росії і за необхідності запроваджувати нові, - Шольц.

США ввели санкції проти депутатів Держдуми РФ, очільника Сбербанку і 48 російських оборонних компаній.

Самі по собі санкції війну не зупинять, найбільший ефект від них буде відчутний за 9-12 місяців, – економіст.

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