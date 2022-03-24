США ввели санкції проти депутатів Держдуми РФ, очільника Сбербанку і 48 російських оборонних компаній

"Я оголошую додаткові санкції проти понад 400 представників російських еліт, законодавців та оборонних компаній у відповідь на війну Путіна в Україні. Ці люди особисто збагачуються від політики Кремля, і вони повинні розділити біль, - написав Джо Байден у Twitter, передає "Espreso.TV".

У детальнішому повідомленні Міністерство фінансів повідомило, що під санкції потрапляють очільник Сбербанку Герман Греф, 328 депутатів Держдуми РФ і сама Держдума та 48 компаній оборонно-промислового сектору.

Зазначається, що це рішення позбавляє ці компаній від західних технологічних і фінансових ресурсів, що буде мати "глибокі і довгострокові наслідки на оборонно-промислову базу Росії та ланцюжки постачання".

Важливо зазначати, що санкції скоординовані з санкційними рішеннями ЄС, Британії і Канади.

Також Міністерство фінансів США надало нові вказівки щодо транзакцій з Центральним банком РФ стосовно купівлі/продажу золота.

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