США ввели санкції проти депутатів Держдуми РФ, очільника Сбербанку і 48 російських оборонних компаній
Президент США Джо Байден оголосив про запровадження нових санкцій проти РФ.
"Я оголошую додаткові санкції проти понад 400 представників російських еліт, законодавців та оборонних компаній у відповідь на війну Путіна в Україні. Ці люди особисто збагачуються від політики Кремля, і вони повинні розділити біль, - написав Джо Байден у Twitter, передає "Espreso.TV".
У детальнішому повідомленні Міністерство фінансів повідомило, що під санкції потрапляють очільник Сбербанку Герман Греф, 328 депутатів Держдуми РФ і сама Держдума та 48 компаній оборонно-промислового сектору.
Зазначається, що це рішення позбавляє ці компаній від західних технологічних і фінансових ресурсів, що буде мати "глибокі і довгострокові наслідки на оборонно-промислову базу Росії та ланцюжки постачання".
Важливо зазначати, що санкції скоординовані з санкційними рішеннями ЄС, Британії і Канади.
Також Міністерство фінансів США надало нові вказівки щодо транзакцій з Центральним банком РФ стосовно купівлі/продажу золота.
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