Захід вилазить з теплої ванни: Росія - бензоколонка і мавпа з гранатою. НАТО має поставити Путіна на місце, - Клімкін

Дипломат розповів про це у програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на Еспресо.TV.



"Захід починає поступово вилазити з теплої ванни. Американці вже вилізли, європейці почали, все ж таки, витягувати себе за волосся. Вони прекрасно розуміють, що Росія зараз - з одного боку бензоколонка, яка продає нафту і газ, від якої вони залежні, а з іншого - мавпа з гранатою. Це починає лякати навіть тих, хто намагався займати "обережну" позицію в Європі. Що сьогодні обговорюється на екстреному саміті НАТО? По-перше, нова стратегія, що Альянс може й має зробити, в які моменти готовий перейти межу і вступити у відкритий конфлікт з цією мавпою з гранатою", - зазначив Клімкін.



Ексміністр закордонних справ також додав, що на саміті НАТО обговорюються дії в разі застосування президент Росії Путіним зброї масового знищення.



"Я вважаю, що НАТО має чітко сказати Путіну: «В разі застосування зброї масового знищення, 5 стаття Договору про альянс (принцип колективної оборони, - ред) має працювати для всіх, проти кого вона застосована. Якщо в Україні - відповідно до України. І ми тоді повністю на боці України, військовим шляхом у тому числі»", - зауважив Павло Клімкін.



На думку дипломата, якщо це складно з політичної та військової точки зору і НАТО боїться прямого ядерного конфлікту з РФ, а тому не може закрити все небо над Україною, то нехай Альянс закриє хоча б гуманітарні райони й коридори.

Нагадаємо, Вашингтон працює над планом дій у разі, якщо Володимир Путін, розчарований відсутністю прогресу в Україні, вирішить використати хімічну, біологічну чи ядерну зброю.

Президент Володимир Зеленський закликав країни-учасниці Північно-Атлантичного альянсу не говорити українській армії про стандарти НАТО і нагадав альянсу, яка допомога потрібна Україні, щоб перемогти у війні.