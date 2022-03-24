"Безмежно вдячні волонтерам": Укрзалізниця роз'яснила, як спростити відправлення гуманітарних вантажів по Україні
Більше ніколи не кажіть нам, що українська армія не відповідає стандартам НАТО, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський закликав країни-учасниці Північно-Атлантичного альянсу не говорити українській армії про стандарти НАТО
Про це він сказав під час виступу у режимі відеоконференції на екстреному саміті НАТО, що розпочався 24 березня.
Новина доповнюється.
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+8°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.91
-
EUR
Купівля 32.21Продаж 33
- Актуальне
- Важливе
2022, четвер
24 березня
12:33
Білий дім розробляє план на випадок, якщо Путін вирішить застосувати хімічну або ядерну зброю, - NYT
12:29
РФ вчинила 148 злочинів проти журналістів і медіа за час повномасштабної війни проти України, - Інститут масової інформації
12:01
"Орськ" та орки розляглися на дні моря": ДПСУ подякувала російському пропагандисту за сюжет про корабель окупантів у порту Бердянська
11:47
Ексклюзив
У Херсоні треба частіше нагадувати, що окупант вразливий, щоб Росія не спромоглася швидко вибудувати адмінструктури, - Чийгоз
11:31
Порошенко пропонує надати соціальні гарантії добровольцям підрозділів тероборони, які створені у громадах
11:27
Окупанти від початку масштабної війни пошкодили у Києві 87 житлових будинків, 12 шкіл і 6 дитсадків
10:44
Все одно, що однією рукою допомагати вбивати українців: Кулеба закликав ЄС не платити Росії за газ у рублях
10:20
"Град", "Ураган" та ракети "Калібр". 23 березня окупанти нанесли 44 удари по Харківщині, - Синєгубов
09:45
Ексклюзив
Ми мусимо щодня нагадувати про себе Європі, щоб вони не втомились від цієї війни, щоб активно виходили на протести, – нардепка Іванна Климпуш-Цинцадзе
09:45
"Зайд навчили, у чому різниця між "на" і "в" Україні": Резніков нагадав про втрати РФ і закликав українців опиратися окупантам
09:16
Ексклюзив
Російські кораблі обстрілюють узбережжя Одеси, щоб виявити райони замінування, - журналістка
09:16
РФ втратила близько 15800 військових, 1597 бронемашин, 530 танків, 280 систем артилерії, 124 вертольоти та 108 літаків, - Генштаб ЗСУ
08:55
Підрив судна окупантів у порту Бердянська: ЗСУ повідомили про знищення великого десантного корабля "Орск"
08:35
Ексклюзив
Українська економіка стабілізується, бізнеси, навіть в прилеглих до зон бойових дій місцевостях, помалу відновлюють роботу, – керівник Центру економічної стратегії
08:05
На Луганщині окупанти застосували фосфорні бомби й обстрілами вбили чотирьох людей, іще шестеро постраждали, - Гайдай