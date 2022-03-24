Зеленський до НАТО: "Ви можете надати нам 1% від усіх ваших літаків і танків, це дасть вам 100% безпеки"

Про це він сказав під час виступу у режимі відеоконференції на екстреному саміті НАТО, що розпочався 24 березня, пише "Espreso.TV".



"За місяць війни Росія випустила проти наших міст тисячі різних ракет, зробила сотні авіа-нальотів. Я ще 24 лютого звернувся до вас із абсолютно логічним зрозуміли проханням – допомогти закрити наше небо в будь-якому форматі. Убезпечити наших людей від російських бомб і ракет. Ми не почули ясної відповіді. Україна не має потужної протиракетної зброї. Маємо значно меншу авіацію, ніж Росія. Тому їхня перевага в небі – це застосування зброї масового знищення. Ви бачите наслідки, скільки людей вбито і мирних міст зруйновано", - сказав Зеленський.

Президент Україна нагадав, що наша армія протистоїть вже місяць у нерівних умовах і він вже місяць повторює одне й те саме: "Щоб врятувати людей і українські міста Україні потрібна військова допомога без обмежень".

"Як без обмежень Росія застосовує троти нас увесь свій арсенал. Руйнує все живе, будь-які об’єкти: від житлових будинків до церков, складів з їжею університетів та лікарень. Україна зверталася до вас по літаки, щоб ми не втрачали стільки людей і ви маєте тисячі бойових літаків, але нам поки не дали жодного. Ми зверталися по танки, щоб ми могли деблокувати наші міста, які зараз гинуть: Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь і інші міста в яких Росія тримає в заручниках сотні тисяч людей і штучно створює голод, бо там ні води, ні їжі, нічого немає. Ви маєте не менше 20 тисяч танків, Україна просила 1% від усіх ваших танків. Віддати нам, чи продати нам, але ми не маємо поки що ясної відповіді. Це найстрашніше під час війни – не мати ясних відповідей на запити про допомогу", - наголосив Зеленський.

Також президент підкреслив, що Україна ніколи не хотіла цієї війни і не хоче воювати роками.

"Ми просто хочемо врятувати наших людей і вижити. Як і будь-який народ ми маємо право на життя, право на цей один відсоток. Я не звинувачую зараз НАТО, хочу, щоб ви зрозуміли, ви не винні, це не ваші ракети, це не ваші бомби руйнують наші міста. … Хочу щоб ви знали, Альянс ще може запобігти смертям українців від російських ударів, російської окупації, надавши нам всю ту зброю, яку ми потребуємо. Я впевнений, що ви вже розумієте, що Росія не думає зупинятися і хоче піти далі, в сторону східних членів НАТО", - сказав Зеленський.

Президент подякував за військову допомогу, яку надають окремі члени НАТО.

"Але я прошу переглянути хоча б на 1% ваше ставлення, ваші власні оцінки і подбати про безпеку у Європі та світі. Ви можете надати нам 1% від всіх ваших літаків, 1% від всіх ваших танків. Ми не можемо це просто купити. Таке постачання залежить лише від політичних рішень НАТО: системи залпового вогню, протикораблена зброя, засоби протиповітряної оборони, хіба можна вистояти в такій війні без цього? Коли це в нас нарешті буде, це дасть нам і вам 100% безпеки", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, більше ніколи не кажіть нам, що українська армія не відповідає стандартам НАТО, - Зеленський.

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