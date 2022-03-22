Самі по собі санкції війну не зупинять, найбільший ефект від них буде відчутний за 9-12 місяців, – економіст
Борис Кушнірук переконаний, що за цей період ми побачимо реальний вал російської економіки
"Сотні тисяч людей вже втратили через те, що з росії пішли ті чи інші компанії, чи у них немає сировини, продукції для виробництва", – сказав він в етері Espreso.TV.
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Кушнірук наголосив, що також санкції можуть обмежити можливості для ведення воєнних дій, особливо в плані технологій, які можуть бути використані.
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"Проте санкційний режим почне відчуватись з певним проміжком часу, він матиме накопичувальний ефект. Найбільш відчутний ефект буде відчутний за 9-12 місяців", – наголосив економіст.
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