Лідери G7 готові накласти на РФ додаткові санкції

Про це йдеться в заяві голів держав "Групи семи".



"Ми наголошуємо на своїй рішучості впроваджувати серйозні обмеження щодо Росії - зокрема, виконуючи всі економічні та фінансові заходи, вже впроваджені нами", - наголошується в заяві.



При цьому країни G7 будуть слідкувати за виконанням санкційних обмежень, зокрема, стосовно операцій російського центробанку з золотом.



"Ми доручаємо відповідним міністерствам у рамках цілеспрямованої ініціативи слідкувати за повним виконанням санкційних обмежень та координувати відповіді, пов'язані із заходами обходу санкцій, зокрема це стосується операцій Центробанку Росії із золотом", - наголошується у заяві.



Країни G7 готові співпрацювати з партнерами, "щоб діяти належним чином, виходячи із спільних інтересів, а також правил та положень відповідних (міжнародних) інститутів".



"Міжнародні організації та багатосторонні форуми більше не мають вести свою діяльність із Росією у звичайному порядку", - йдеться також у заяві.



Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц за підсумками зустрічі лідерів G7 повідомляв про наміри "Групи семи" переглядати санкції.



"G7 домовилася проводити ревізію санкцій проти Росії. Захід може прийняти нові санкції проти Росії у разі потреби", - цитували Шольца в РБК-Україна.

Нагадаємо, Шольц застеріг Путіна від застосування хімічної і біологічної зброї в Україні.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb