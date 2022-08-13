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Російський паспорт є квитком в один кінець, до всесвіту Орвелла, – Подоляк про паспортизацію окупованих територій

13 серпня, 2022 субота
15:45
війна з Росією Михайло Подоляк

Радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк пояснив, чому намагання Росії провести паспортизацію на окупованих українських територіях є абсолютно провальними

Про це він написав у телеграмі.

"Причина проста: російський паспорт сприймається у світі як максимально токсичний. Це мітка, за якою у будь-якій цивілізованій країні визначають потенційного носія цінностей "русского мира", а отже, репутаційну та безпекову загрозу", - каже Подоляк.

Також він пояснив на п’яти прикладах, що отримує власник російського паспорта:

1. Абсолютно закриті для подорожей: Нідерланди, Норвегію, Бельгію, Данію, Чехію, Словаччину, Литву, Латвію, Естонію та низку інших країн. "І це лише початок ізоляції. Суттєві труднощі з отриманням віз і посвідок на проживання у багатьох країнах. Імовірність втратити шенгенську візу на будь-якому кордоні за підтримку агресії проти України", - додає Подоляк.

2. Відсторонення від міжнародних спортивних змагань – неможливість представляти свою країну, використовувати національні кольори чи стояти на п'єдесталі під її гімн.

3. Блокування рахунків у закордонних банках і неможливість або складнощі з відкриттям нових. Від Вірменії й Казахстану до Греції, Франції та Німеччини – кожна фінансова установа двічі подумає, перш ніж відкрити росіянину рахунок і наразити на небезпеку всю свою операційну діяльність через можливі санкції.

4. Відмова в обслуговуванні. Навіть великі мережі готелів, що працюють у колись заповнених російськими туристами ОАЕ чи Домінікані, відмовляються бронювати номери для власників російських паспортів. Ніхто не хоче жити чи відпочивати поруч із росіянами. Власники ресторанів, салонів краси, клінік, житла на винайм дедалі частіше заявляють: росіянам вхід заборонено. "Ба більше, великі юридичні фірми навіть за великі гроші не беруться представляти інтереси громадян Росії – як це відбувається, наприклад, у Великій Британії", – каже Подоляк.

5. Кінець європейського шопінгу. Люксові бренди чудово розуміють ризики порушення санкцій, тому не продають речі росіянам, які потім повезуть їх на свої болота. "Якщо ж вдалося обдурити продавця – не вийде пройти повз "погранця". Десятки справ і конфіскація придбаних товарів – те, що вже отримали шопери-невдахи, наприклад, на кордоні з Фінляндією", - додає Подоляк.

"Російський паспорт – це квиток в один кінець, до всесвіту Орвелла, де свобода – це рабство, а невігластво – сила. Жодних прав, можливостей чи перспектив. Максимальна зневага та ізоляція від усього прогресивного світу. То обрати це чи паспорт України, який вільно відкриває кордони й серця людей, дає безмежні можливості для подорожей, навчання, розвитку? Відповідь очевидна", - підсумовує Подоляк.

  • Нагадаємо, прем'єр-міністр Латвії заявив, що рішення про припинення видачі шенгенських туристичних віз громадянам Росії необхідно ухвалити на рівні Європейського Союзу

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Михайло Подоляк
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