Російський пропагандист Кисельов потрапив до лікарні з коронавірусом
Відомий російський пропагандист Дмитро Кисельов захворів на COVID-19
Про це він сам повідомив у коментарі РІА Новинам.
Кисельов сказав, що у нього була висока температура і його госпіталізували.
За його словами, "лікування дало гарний результат та прогноз оптимістичний".
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