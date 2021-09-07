Російський пропагандист Кисельов потрапив до лікарні з коронавірусом

Про це він сам повідомив у коментарі РІА Новинам.



Кисельов сказав, що у нього була висока температура і його госпіталізували.



За його словами, "лікування дало гарний результат та прогноз оптимістичний".

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